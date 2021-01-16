Ночной позор. Братскую могилу жертв фашизма в Крыму продолжают грабить

Человек вышел из дома и сунул в карман ключ. В пунктах сбора ключи полагалось сдавать, прикрепив к ним бирку с фамилией и адресом. Он не сдал: наверное, верил, что вернётся домой. А потом стоял на краю рва и смотрел вниз, на только что расстрелянную десятку обречённых — пока не раздались выстрелы и он сам не рухнул вниз…

С декабря 1941 года ключ так и лежал в кармане, пока не истлела ткань, пока не стала неразличимой в поле полоса противотанкового рва. В январе 2021 лопата выбросила его из могилы на поверхность, вместе с обломками костей, пуговицами, остатками обуви и ремней, монетками довоенного выпуска.

Справка Противотанковый ров длиной свыше 800 метров на окраине Симферополя был выкопан в августе-сентябре 1941 г. Никакой роли в обороне города не сыграл. Фашисты использовали его как место для массовых казней и сокрытия тел убитых во время всего периода оккупации. Симферопольский ров, по оценкам историков, является могилой не менее 15 тысяч человек.