Ночные полёты Ил-76 в Тверской области

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли учебно-тренировочные ночные полеты экипажей военно-транспортных самолетов Ил-76. Об этом сообщила пресс-службы Министерства обороны России.

Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами. Также экипажи отработали взлёт с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики производят отрыв с дальнейшим набором высоты. В полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.