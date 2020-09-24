Ночью в Симферополе произошло смертельное ДТП

Фото: «Автопартнер Крым»/ ВКонтакте

В ночь на 24 сентября в Симферополе в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Также в результате аварии пострадали ещё два человека.

Как сообщили в ведомстве, происшествие случилось около 11 часов вечера.

«Водитель «ВАЗ 2107» 2002 года рождения, двигаясь по улице Русской со стороны улицы Миллера в сторону улицы Гавена, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на электроопору. В результате аварии погиб пассажир автомобиля, а другой пассажир и водитель получили телесные повреждения», — рассказали в МВД.

По факту происшествия следователями проводится проверка.

Фото: «Автопартнер Крым»/ ВКонтакте