Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ножки шиитаке жареные. Обычно для готовки используют только шляпки грибов шиитаке, а ножки советуют выбрасывать, потому что они слишком жесткие. Но если предварительно подготовить ножки, то их текстура будет только в плюс. Грибы можно использовать как сушеные, так и свежие. Специи вы можете подобрать на свой вкус, можно добавить соус терияки, карри или приправу «для мяса». Рисовую муку можно заменить на кукурузный крахмал.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы / Шиитаке Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шиитаке сушеные 50 Грамм (ножки)
- Соевый соус 1-2 Ст. ложек
- Устричный соус 1 Ст. ложка
- Острый молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Глутамат натрия 1/2 Чайных ложки
- Рисовая мука 1 Чайная ложка
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Лук репчатый 1/2 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
219 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ножки шиитаке жареные»
Подготовьте все ингредиенты.
Отварите ножки шиитаке в кипящей подсоленной воде 30 минут. После промойте и хорошо отожмите.
Отрежьте корешки, а сами ножки раскатайте скалкой так, чтобы они стали плоскими и волокнистыми. Раскатывать нужно и вдоль волокон, и против. Так они станут мягче.
Добавьте все специи, рисовую муку и соусы, хорошенько перемешайте.
В хорошо разогретой сковороде обжарьте нарезанный перьями репчатый лук до мягкости.
Затем добавьте ножки шиитаке. Обжарьте до золотистого цвета примерно 10 минут.
Жареные ножки шиитаке готовы, приятного вам аппетита!