Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ножки шиитаке жареные. Обычно для готовки используют только шляпки грибов шиитаке, а ножки советуют выбрасывать, потому что они слишком жесткие. Но если предварительно подготовить ножки, то их текстура будет только в плюс. Грибы можно использовать как сушеные, так и свежие. Специи вы можете подобрать на свой вкус, можно добавить соус терияки, карри или приправу «для мяса». Рисовую муку можно заменить на кукурузный крахмал.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы / Шиитаке Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шиитаке сушеные 50 Грамм (ножки)

Соевый соус 1-2 Ст. ложек

Устричный соус 1 Ст. ложка

Острый молотый перец 1/3 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Глутамат натрия 1/2 Чайных ложки

Рисовая мука 1 Чайная ложка

Масло растительное 15 Миллилитров

Лук репчатый 1/2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

219 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ножки шиитаке жареные»

Подготовьте все ингредиенты.

Отварите ножки шиитаке в кипящей подсоленной воде 30 минут. После промойте и хорошо отожмите.

Отрежьте корешки, а сами ножки раскатайте скалкой так, чтобы они стали плоскими и волокнистыми. Раскатывать нужно и вдоль волокон, и против. Так они станут мягче.

Добавьте все специи, рисовую муку и соусы, хорошенько перемешайте.

В хорошо разогретой сковороде обжарьте нарезанный перьями репчатый лук до мягкости.

Затем добавьте ножки шиитаке. Обжарьте до золотистого цвета примерно 10 минут.

Жареные ножки шиитаке готовы, приятного вам аппетита!