Ножки шиитаке жареные

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ножки шиитаке жареные. Обычно для готовки используют только шляпки грибов шиитаке, а ножки советуют выбрасывать, потому что они слишком жесткие. Но если предварительно подготовить ножки, то их текстура будет только в плюс. Грибы можно использовать как сушеные, так и свежие. Специи вы можете подобрать на свой вкус, можно добавить соус терияки, карри или приправу «для мяса». Рисовую муку можно заменить на кукурузный крахмал.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы / Шиитаке Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Шиитаке сушеные 50 Грамм (ножки)
  • Соевый соус 1-2 Ст. ложек
  • Устричный соус 1 Ст. ложка
  • Острый молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Глутамат натрия 1/2 Чайных ложки
  • Рисовая мука 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 15 Миллилитров
  • Лук репчатый 1/2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

219 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ножки шиитаке жареные»

Ножки шиитаке жареные

Подготовьте все ингредиенты.

Ножки шиитаке жареные

Отварите ножки шиитаке в кипящей подсоленной воде 30 минут. После промойте и хорошо отожмите.

Ножки шиитаке жареные

Отрежьте корешки, а сами ножки раскатайте скалкой так, чтобы они стали плоскими и волокнистыми. Раскатывать нужно и вдоль волокон, и против. Так они станут мягче.

Ножки шиитаке жареные

Добавьте все специи, рисовую муку и соусы, хорошенько перемешайте.

Ножки шиитаке жареные

В хорошо разогретой сковороде обжарьте нарезанный перьями репчатый лук до мягкости.

Ножки шиитаке жареные

Затем добавьте ножки шиитаке. Обжарьте до золотистого цвета примерно 10 минут.

Ножки шиитаке жареные

Жареные ножки шиитаке готовы, приятного вам аппетита!

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