Norfin Element Plus– сочетание качества и комфорта

Norfin – это латвийский бренд, который покорил не только Латвию, но и множество других стран. Компания специализируется на выпуске одежды, аксессуаров и комплектующих для отдыха и спорта. Многие изделия могут быть успешно, использоваться не только во время конкретных жизненных моментов, но и для повседневности. Продукция предназначена для всех сезонов, соответствует европейскому знаку качества, имеет много поклонников разного возраста и статуса.

Особенности костюма Norfin Element Plus

Среди разнообразия ассортимента заслуживает внимания костюм Norfin Element Plus. Это интересный функциональный элемент гардероба, который ярко подчеркивает индивидуальность. Он понравиться экстремальным натурам и тем, кто предпочитает активный образ жизни, невзирая на низкие температуры. Актуален для рыбалки, походов горы, длительных прогулок на свежем воздухе. Впрочем, каждый сам решает для себя, когда ему лучше надеть этот костюм.

Модель Norfin Element Plus выдержана в классическом стиле, состоит из куртки и комбинезона. Костюм представлен в гармоничном сочетании черного и серого оттенков. Отличается высоким уровнем удобства и простотой в уходе. Размерная сетка рассчитана на разные типы фигуры.

Norfin Element Plusпошит из специальной мембранной ткани, которая обладает ветро- и водоотталкивающими свойствами. Все швы проклеенные, тепло отлично сохраняется и при этом не нарушается оптимальная циркуляция воздуха.

Наряд универсальный, в нем комфортно даже при температуре минус 35. Костюм не сковывает движений, в нем легко передвигаться, приятно находиться длительное время.

Куртка

Изделие свободного фасона, хорошо ложится по фигуре, не пропускает холод. Пошив аккуратный – ровные строчки, надежное крепление фурнитуры. Рукава длинные, предусмотрены манжеты. Внутренние эластичные и наружные, их можно регулировать. Имеется капюшон с козырьком. Он защищает от холодного ветра, помогает сберечь тепло. Капюшон поддается двухуровневой регулировке. Это позволяет надежно его зафиксировать и сохранить в желаемом положении. Воротник высокий на флисе.

На куртке предусмотрены карманы. Они утепленные, благодаря чему можно согреть руки или поставить туда вещи первой необходимости. Карманы расположены внутри и на внешней стороне. Также имеются влагозащитные застежки. Куртка застегивается на двухзамковую застежку-молнию с клапаном. В области талии куртку доступно регулировать.

Изделие декорировано оригинальными светоотражающими вставками.

Полукомбинезон

Изделие пошито точно из такой же ткани, как и куртка. В зависимости от потребности его можно носить самостоятельно, либо, вместе с курткой. Штаны дополнены лямками с замками, регулируются.

Полукомбинезон застегивается на двухзамковую застежку-молнию с клапаном на липучке. Также застежки имеются внизу штанин. При желании можно использовать ремень, для этого предусмотрены специальные шлевки. Накладные карманы подойдут для того, чтобы расположить фонарик или другую нужную вещь.

На коленях полукомбинезона имеются мягкие вставки. Такая же вставка расположена на седалище и ее можно снимать при потребности.

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