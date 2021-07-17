«Нормальное явление»? Почему Крым стал раем для комаров

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 28. АиФ-Крым №28 14/07/2021

Это лето в Крыму выдалось необычайно урожайным на… комаров. Кровососы атакуют города, сёла, вьются на побережье. Щедрое на дожди лето подарило комарам затопленные подвалы в домах, миниатюрные пруды в ложбинках и подолгу не высыхающие огромные лужи. Как на полуострове планируют исправлять ситуацию, выяснял «АиФ-Крым».

Где комаров нет?

На днях вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин объявил о том, что началась обработка территорий от комаров. Пока — в Симферопольском, Ленинском и Нижнегорском районах. В Евпатории и Феодосии популяцию комаров снижают вокруг гостиничных комплексов. В Керчи антикомариную обработку закончили в конце минувшей недели.

В Крыму появились новые комары, переносящие опасные заболевания? В Джанкойском районе на борьбу с кровососами в 17 сёлах намерены потратить 175 тысяч рублей. И рассматривается возможность использования авиации для того, чтобы опрыскать химикатами территории за пределами населённых пунктов.