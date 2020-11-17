Новая дорога на Северной стороне Севастополя провалилась

Фото: скриншоты видео Геннадия Сидорова

Новый тротуар на улице Громова начал проваливаться, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на Геннадия Сидорова – общественник опубликовал этот факт в группе «Чёрный список. Севастополь».

Примечательно, что дорогу, которая теперь стала аварийной, отремонтировали меньше года назад. По словам Геннадия Сидорова, этот участок находится на возвышенности, поэтому вряд ли здесь «постарались» грунтовые воды.

«Похоже, там вместо укрепления и хорошей «подушки» просто насыпали камни на грунт. Он просел — и всё провалилось. Обычная халтура», — предположил активист.

В Департаменте транспорта сообщили, что работы выполняла компания «Доринвест-Крым». По их словам, на месте появления провала уже побывал представитель подрядчика.

«Просадку асфальтного покрытия на пешеходной дорожке устранят в рамках гарантийных обязательств. Причины уточняются», — прокомментировали ситуацию в Департаменте транспорта.

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