Новая эпоха вина России: почему закон о вине до сих пор критикуют

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. 26 июня в России вступил в силу Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», об этом напомнили на официальном сайте Госдумы РФ. Новый для российского законодательства документ разрабатывался в течение трех лет, однако до полной гармонии в отрасли еще далеко, это признают и законодатели, и виноделы.

На защиту отечественного

Как пояснил один из авторов документа, депутат Госдумы Константин Бахарев, базовый для отрасли закон был принят в первый раз за сто с лишним лет.

«Впервые мы вводим в законодательство термин «вино России», фиксируем в его определении, что таковым считаться может только вино, на 100% произведенное из выращенного в России винограда», — пояснил Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Другой важный, по словам парламентария, момент – в том, что закон «защищает право потребителя на безопасность» того, что он пьет.

«Мы вводим целый ряд как разрешенных, так и запрещенных технологических приемов производства вин. Например, мы прямо в законе прописали, что к перечню запрещенных технологических приемов относится добавление воды, cахара, ароматизация, корректировка цвета, — перечислил депутат. – Соответственно, продукция, которая изготовлена с нарушением данных правил, относится к категории недоброкачественной винодельческой продукции и подлежит изъятию из торговой сети».

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Документ также устанавливает определения 80 основных понятий, связанных с виноделием – «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» (которые, кстати, теперь должны в магазинах продаваться на отдельных полках), «виноградник», «виноградное насаждение» и так далее. Вместе с тем, многие понятия и нормы в законе еще не прописаны: как пояснил Константин Бахарев, многие поправки будут вноситься уже после того, как правоприменительная практика покажет, насколько закон эффективен.

«Возможно, мы что-то не учли. Но даже на этапе рассмотрения, подготовки и принятия этого закона, мы понимали, что целый ряд вопросов все равно отложим на более позднее время», — отметил депутат, добавив, что уже внес в Госдуму проект об изменениях в закон, которые, во-первых, приведут термины в соответствие с техническим регламентом Европейского экономического союза, во-вторых, добавят в закон понятия для других типов винодельческой продукции – например, винных дистиллятов, виноградной водки, бренди и российского коньяка.

Для тех виноградарей и виноделов, которые собираются работать согласно букве нового закона, документ предусматривает ряд мер поддержки. Среди них — особые налоговые режимы, предоставление льгот по уплате земельного налога для виноградников, бюджетные субсидии виноградарям и виноделам на возмещение затрат по уплате процентов по банковским кредитам и тому подобное.

Мнения до сих пор разделены

В среде крымских виноградарей и виноделов, для которых, в частности, закон и принимался, единого мнения о принятом документе нет до сих пор. Кто-то – в основном, крупные производители – считает закон большим подспорьем. Другие – чаще всего владельцы небольших виноделен – уверены, что закон мог бы обратить внимание на другие, более существенные меры поддержки, которые действительно облегчили бы работы и помогли вину стать качественнее и дешевле.

«Закон – безусловно, знаковое событие, — пояснила гендиректор предприятия «Массандра» Янина Павленко. – В нем заложены фундаментальные основы для развития не только производства вина, а именно базовые составляющие виноделия, виноградарства. Ни для кого не секрет, что более 80% саженцев, которыми осуществляли закладку виноградников производители вин России – это саженцы импортного производства. Здесь главная надежда на то, что сейчас, со вступлением в силу этого закона, начнет развиваться питомниководство».

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Директор крупнейшего винного предприятия в Крыму также отметила важность введения термина «вино России» и обязательство разделять вино и «виноградосодержащие напитки».

«Этот закон способствует защите интересов потребителя, защите от фальсификата. По отношению к вину обязанность каждого производителя теперь – указывать сорт винограда, из которого произведен этот великолепный напиток, в какой местности этот виноград выращен. И все это делать большим шрифтом, чтобы перестать вводить российского потребителя в заблуждение с помощью различных уловок», — уверена Янина Павленко.

Владелец частной винодельни Павел Швец, напротив, уверен, что после вступления закона в силу никаких особых изменений виноградари и виноделы не почувствуют.

«Было предложено более 600 поправок в этот закон. Но закон был принят в первом, втором, третьем чтении без учета единой поправки. Да, мы рады тому, что вино выводится из под действия 171 закона. Мы рады тому, что это будет как-то стимулировать российских производителей сажать виноградники, — отметил Швец. – Но в законе много нехороших моментов – например, где прописано, что можно и что нельзя делать. Это странно: технологии тоже не стоят на месте, а у нас все в законе будет прописано, как делать и как не делать. Этот закон будет крайне сложно поменять, поэтому прогресс в плане производства вина нашей страны будет касаться в последнюю очередь».

Не спасет закон отечественную продукцию и от удорожания: по мнению винодела, российское вино, сделанное легально на небольшом предприятии, не сможет стоить дешевле 1500 рублей за бутылку.

«У нас на предприятии в 10 гектар (виноградников – ред.) работает 5 бухгалтеров. Весь документооборот, вся махина, которая контролирует и смотрит, приводит к колоссальному удорожанию на каждом этапе. И в этом вопросе данный закон ничем не поможет: было сложно, а станет по-другому сложно, — уверен Швец. – Он систему не упрощает, не делает прозрачнее, не делает отрасль инвестиционно привлекательной. Этот закон помогает крупным предприятиям продавать свою продукцию, а не заниматься качеством своего вина».

Самое главное

По мнению председателя совета Союза виноградарей и виноделов России, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, принятый закон не создает «райских» условий, тем не менее, это уже значительный шаг вперед.

«Мы с этим никогда не жили. В Советском Союзе не был принят закон о виноградарстве и виноделии. Вином называлось все. Мы остановили «шмурдяк» – это самое главное: вином не будет называться то, что сделано из привозного виноматериала, — пояснил он. – Можно говорить об отдельных поправках: если виноделы хотят (увидеть в законе – ред.) еще и вот это, давайте делать поправки, выступать с инициативами».

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При этом Киселев согласился с тем, что настоящее с точки зрения закона вино станет дороже. Но это не значит, что на полках магазинов для покупателей не останется выбора: всегда будет доступна более дешевая альтернатива.

«Такие напитки останутся, можно будет производить напиток из импортного виноматериала – просто это не будет называться «вином». Поэтому люди как выбирали, так и будут выбирать себе напиток по 95 рублей в тетрапаках, если хотят», — заключил председатель Союза виноградарей и виноделов России.