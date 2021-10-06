Новое качество вашего сна от компании “Склад матрасов”

Возможно многим трудно найти самый лучший матрас для хорошего и спокойного сна. Ведь хороший сон – это залог вашего здоровья, отличного настроения на предстоящий день и вообще, он имеет гораздо большее значение, чем многие думают, так как треть жизни мы проводим именно в постели. Сегодня очень много разновидностей матрасов, поэтому выбор становится с каждым годом все сложнее.

Что затрудняет правильный выбор матраса

Еще в прошлом веке мы могли сделать свой выбор из пары вариантов: пружинный и ватный матрас. Сегодня же есть масса вариантов https://skladmatrasov.com.ua/ru/ для выбора, который включает в себя пружинные матрасы, матрасы с наполнителем «пена с эффектом памяти», кокосового волокна, египетский хлопок и карманные пружины могут, все это затрудняет выбор правильного матраса.

Матрацы стали настолько технологичными — некоторые даже разработаны на основе исследований американского космического агентства NASA, так что теперь они иногда носят название «системы сна». Но действительно ли необходимо раскошелиться, чтобы хорошо выспаться ночью?

Экономия на здоровом сне – плохая идея

Все согласны с тем, что дешевый матрас — это действительно нездоровая экономия: расходы, скажем, менее 3-5 тыс.грн. почти наверняка не обеспечат хороший ночной сон, тем более, если вы не очень молоды, и имеете кучу приобретенных заболеваний. Дешевые матрасы также необходимо заменять чаще, возможно каждые два года. Потратьте немного больше, и вам не нужно будет менять матрасы в течение 10 лет или, в самых роскошных чехлах с пружинными карманами, до 25 лет.

«Потратьте столько, сколько можете себе позволить», — советуют специалисты по здоровому сну. Минимум должен составлять около 20-30 тыс.грн. на матрас и кровать вместе взятых. Часто кажется абсурдным, что люди тратят 30-40 тыс.грн. на диван, на котором они сидят час или два в вечернее время, и в разы меньше тратят на приобретение кровати, где они будут проводить критические восемь часов каждую ночь.

В чем особенности ортопедических матрасов

Люди часто интересуются ортопедическими матрасами, но здесь тоже все сложно. Очень немногие люди действительно нуждаются в жестком матрасе, если у них здоровый позвоночник. Для большинства других людей — они просто будут чувствовать себя некомфортно, особенно для более легких женщин, создавая боль в плечах и ощущения разбитости по утрам.

В действительности, вес вашего тела будет в значительной степени определять требуемое напряжение — более мягкие из них лучше для женщины с весом до 70 кг, а более прочный матрац будет полезен для мужчин и женщин с весом более 80-920 кг. Конечно, многие поставщики продают комбинированные матрасы с разным натяжением с обеих сторон, тем самым удовлетворяя пары с очень разным весом.

При выборе матраса, который подходит именно вам, нужно учитывать множество факторов, при этом при покупке матрас необходимо опробовать, полежав на нем некоторое время. Помните, что вы приобретаете этот предмет, чтобы провести на нем третью часть своей жизни и это не маловажно.