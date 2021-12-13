Новое окно продаж «туристического кешбэка» стартует в январе 2022 года

Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России. На следующий год в рамках Национального проекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей. 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. А также в следующем году запланирован и осенний этап программы – начиная с октября, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Власти Ялты начали подготовку к курортному сезону 2022 года «Крым активно участвует в Программе государственного субсидирования поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму. На предыдущих этапах участвовали более 140 крымских объекта размещения, в том числе более 20 санаториев. Республика традиционно в лидерах по числу бронирований, и мы рады приветствовать новый этап «туристического кешбэка». Уверен, что к программе подключится еще больше качественных классифицированных объектов размещения, что позволит турбизнесу уверенней войти в высокий курортный сезон 2022 года», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Условия прежние: при оплате картой МИР туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тыс руб. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 18 января по 30 апреля. При этом, в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.