Новогодние деревья отправились на корм животным в зооуголок Симферополя

Новогодняя акция по сбору новогодних елок для подкормки животных завершилась в зооуголке Симферополя, передает пресс-служба МБУК «Парки столицы».

Куда и когда можно сдать новогодние деревья в Симферополе? Отмечается, что в зооуголок привезли около 400 деревьев. Поступили только нераспроданные к праздникам сосны и ели. Дело в том, что домашние праздничные деревья не подходят, так как остатки украшений опасны для животных.

«Хвоя – это хорошая добавка к основному рациону парнокопытных. Ведь в ней содержится много витаминов и аминокислот. Лакомиться хвойными ветками любят козы, бараны, олени, буйволы и лани», – уточнили в сообщении.