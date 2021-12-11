Новогодняя комедия «Елки»

Нам, честно говоря, было все равно, какой фильм там показывают… А показывали молодежную комедию «Елки». Посмотрели, похохотали и ничуть не пожалели, что попали именно на это кино!

Не могу сказать, если какая-нибудь художественная ценность у фильма, потому что слабо разбираюсь в этом. да разве это и требуется от предпраздничной картины, главная задача которой просто улучшить настроение и дать расслабиться? И фильм с ней прекрасно справляется! Смотреть мультфильм онлайн савва сердце воина вы сможете перейдя по ссылке.

Так о чем же он? Немного из истории: в 1967 году социолог Стенли Милграм, профессор Гарвардского университета, выдвинул теорию «шести рукопожатий» и «шести степеней удаленности». То есть каждый человек планеты Земля знаком с любым другим землянином всего через шесть человек. Родилась эта теория на основе проводимого Милграмом эксперимента, когда он раздал жителям города Охама в штате Небраска 300 конвертов, которые следовало передать определенному человеку в Бостоне. Передавать конверты разрешалось только через своих родственников и знакомых. И 60 конвертов нашли-таки своего адресата! После тщательных подсчетов Милграм определил, что в среднем конверт прошел через руки шести человек. И в дальнейшем даже компания Microsoft математически доказала данную теорию. Отсюда и шутка о том, что каждый из нас через пять человек знаком с английской королевой.

Подумайте сами: например, как вам срочно связаться с Верой Брежневой, дабы взять у нее автограф на день рождения подружки ной дочки.

Если бы я оказалась в такой ситуации, что мне просто безумно необходим этот автограф, я сделала бы так: у меня есть знакомый, который учился в одном классе с известным полевчанином, резидентом Камеди Клаб Незлобиным. А у того наверняка есть связи в шоу- бизнесе! Но к счастью, автограф мне без надобности, поэтому буду рассказывать дальше. Одна маленькая девочка в детском доме неожиданно для себя самой соврала всем, что ее папа — сам президент России Дмитрий Медведев! И теперь, чтобы над ней не издевались, ей необходимо, чтобы в своем новогоднем обращении к россиянам, президент сказал кодовые слова. И пошло-поехало! Из одного российского города в другой летит необычная эстафета, вовлекая героев в необычные ситуации, на которые без хохота глядеть невозможно! Подробности описывать не буду, но скажу: кончится все замечательно! Приятного просмотра!