Новосельская не будет уволена с поста министра культуры РК — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Арина Новосельская сохранит свою должность — министра культуры РК — после инцидента с нецензурной бранью во время совещания, передают «РИА Новости».

Аксенов разрешил массовые мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с РФ «Нет, в этой связи увольнять – точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — уточнил он.

Аксенов также признался, что он сам иногда использует «крепкое словцо», но выразил недовольство, что такие выражения употребляет глава министерства культуры.