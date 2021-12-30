Новые канализационные очистные сооружения запустили в селе Дальнее

Успели до конца года. Завершились строительные работы канализационных очистных сооружений в Дальнем. В ходе работ стоимость объекта увеличилась приблизительно на 20% – сказался общий скачок цен на стройматериалы. На сроки это никак не повлияло – подрядчику лишь осталось устранить небольшие нарекания. Состояние КОС оценил директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Очистка воды на новых канализационных очистных сооружениях проходит в четыре этапа. Согласно проекту, после очистки вода должна соответствовать требованиям рыбохозяйственных водоёмов первой категории – это одни из самых жёстких условий по водным объектам.

«Данные сооружения рассчитаны на очистку 120 кубометров сточной воды в сутки. Имеют четыре этапа очистки. Первый – механический, это называется УФС – устройство фильтрующее самоочищающееся. Далее идёт ступень биологической очистки».

После этого сточная вода проходит стадию глубокой доочистки и обеззараживается. Весь процесс полностью автоматизирован – следить за исправностью механизма достаточно одному специалисту. После обработки вода отправляется в русло реки Бельбек. Впрочем, пить её подрядчик, технический директор компании «Экос» Алексей Яковенко всё же не советует.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЕНКО, технический директор ООО «Экос»: «Даже как минимум по психологическим моментам пить её некомфортно. Но по некоторым химическим показателям она даже чище, чем водопроводная вода».

Попутно сотрудники «Экоса» занимаются обучением сотрудников «Водоканала» – объясняют тонкости работы с современным оборудованием. По словам директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова, к объекту есть небольшие претензии, но устранить их не составит труда.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Подрядчик грешит на погодные условия. Не совсем качественно закончено благоустройство данной территории. Мы пронаблюдали, что асфальт чуть испачкан. За два дня наведут порядок и передадут в эксплуатацию в том виде, в котором должен сдаваться объект».

Намерены в ближайшее время заняться и озеленением окружающей территории.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Завезли сейчас чернозём, машины подвозят. Конечно, будет озеленение, оно предусмотрено проектной документацией. В рамках нашей государственной программы, включим объект в реализацию и по компенсационным высадкам».

Как отметил глава капстроя, это первые подобного рода современные канализационные очистные сооружения в нашем городе.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Следующие – это на будущий год мы планируем ввести КОС «Орловка», с увеличением в 10 раз мощности производимой очистки. Ну и 2024 году… В 2023-м? В 2024 году будет современный объект, самый главный объект – канализационные очистные сооружения «Южные» с уже дополнительным стоком из Балаклавы».

Когда журналисты поинтересовались – будет ли выполнено поручение ускорить процесс по канализационным очистным сооружениям Южные, Илларион Гапицонов заметил – у города уже есть опыт сдачи объектов раньше срока, но говорить об этом официально пока рано.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Процесс, конечно, надо ускорить. Но так как журналисты постоянно цепляются к словам, так как есть действия государственного контракта – 2024 год. Мы идём на ускорение, но 2024 год отмечен государственным контрактом».

Кирилл Попов, «Севинформбюро»