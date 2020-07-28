Новые маршруты поездов «Таврия» запускают в августе

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В августе запускают новые маршруты поездов «Таврия», которые свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону, передает пресс-служба оператора железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту — компании «ГСЭ».

Запуск грузовых поездов благоприятно повлияет на цены в Крыму — Аксенов Поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения. 

«На станции Разъезд 9 км поезд из Симферополя сделает остановку, во время которой один состав трансформируется в два: одна группа вагонов проследует в Адлер, вторая – в Ростов-на-Дону», — уточнили в сообщении.

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