Новые маршруты поездов «Таврия» запускают в августе

В августе запускают новые маршруты поездов «Таврия», которые свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону, передает пресс-служба оператора железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту — компании «ГСЭ».

Запуск грузовых поездов благоприятно повлияет на цены в Крыму — Аксенов Поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения.

«На станции Разъезд 9 км поезд из Симферополя сделает остановку, во время которой один состав трансформируется в два: одна группа вагонов проследует в Адлер, вторая – в Ростов-на-Дону», — уточнили в сообщении.