Новые миллионы выделены из бюджета Севастополя на реконструкцию Музея имени Крошицкого

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Дополнительно из бюджета Севастополя выделено более 288 миллионов рублей на реконструкцию Художественного музея имени Крошицкого, передает новостной портал ForPost.

В конце прошлого года без проведения конкурса был заключен ещё один контракт с ООО «Асгард» – подрядчиком, который уже работал на объекте. Как пояснили в Департаменте капитального строительства, оформление второго контракта с данным подрядчиком было запланировано изначально.

Деньги на завершение работ распределены так: 124 млн – на «Технологическое оборудование», 16 млн – на реставрацию интерьера, более 26 млн – на фасад, почти 29 млн – на электроснабжение.

Ранее в Департаменте капитального строительства подтверждали намерения сдать в эксплуатацию отремонтированный музей в августе-сентябре этого года. Однако по новому контракту и утверждённому им графику, процесс может продлиться до конца 2022 года.

Тем временем, общая стоимость реставрации музея, которую начали ещё в 2018 году, превысила отметку в полмиллиарда рублей. Компания «Асгард» должна получить за работу 463 миллионов рублей, а предыдущий подрядчик, ООО «Гуар» (контракт с ним Правительство расторгло в одностороннем порядке) получил более 80 миллионов рублей.