Новые остановки оборудуют на 5-м километре для «бесшовной» пересадки жителей СНТ

До 10 июля дополнительные остановочные павильоны оборудуют на транспортной развязке в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Они будут предназначены для «бесшовной» пересадки жителей СНТ «Надежда», «Дачный», «Труженик», «Морзаводец», «Импульс» и «Строитель», у которых раньше была возможность добраться до центра Севастополя на прямом автобусе. После оптимизации маршрута автобуса №120 в садовом товариществе «Родник» сделали разворотное кольцо. Об этом заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

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ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «На сегодняшний день на каждой конечной остановке на постоянной основе дежурит представитель «Севэлектроавтотранса» и Департамента транспорта. Максимально общаемся с людьми, разъясняем. Задача №1 – чтобы автобус на подвозе на 5-й километр шёл по расписанию. Да, первые дни были замечания, я соглашусь с этим, но первый блин не бывает без кома. Поэтому устраним эти замечания и доведём это до идеала».

По словам Павла Иено, при вынужденной пересадке на 5-м километре жителям СНТ не нужно будет платить дважды. Проезд в автобусе до центра города будет бесплатным при использовании Единой городской карты Севастополя. Их сейчас раздают бесплатно, уточнил Павел Иено. По словам чиновника, 120-й маршрут отменили, чтобы уйти от дублирования маршрутов. С частным перевозчиком в одностороннем порядке расторгли контракт. 12-й маршрутный троллейбус, который ходил от 5-го километра до центра города, дублировался автобусами №12А, 12К и 120. Три маршрута объединили и создали пересадочный узел.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Мы уменьшаем количество автобусов малой вместимости, которые едут в центр, заменяем их автобусами большой вместимости и троллейбусами. Мы по итогу убрали 90 автобусов малой вместимости, заменили их 40 единицами – 12 из них это троллейбусы и 30 автобусов среднего и высокого классов. Это позволило в первую очередь разгрузить центр города. Это экологичность поднимет. Мы убрали автобусы с низким классом экологичности, заменили на электротранспорт и автобусы на газе».

Однако севастопольцы жалуются, что автобус приходится ждать намного дольше, чем раньше. На официальной странице Департамента транспорта «ВКонтакте» люди сообщают о своих трудностях: «Верните 120-й маршрут!», «Маршруты 12 и 120 всегда были востребованы людьми», «Третий день добираюсь домой больше часа с остановки «Переход», а кто дальше работает, остаётся только посочувствовать, люди стоят по 30-40 минут», «Не нужна нам пересадка на 5-м километре. Это страшно, долго, неудобно, не по-человечески в конце концов». Чиновники утверждают, что увеличили интервал до четырёх минут. Михаил Развожаев поручил контролировать график движения автобусов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Цивилизованным образом переформатировать этот маршрут, заменив частные перевозки, государственные или привести частника к пониманию, что нужно работать в другой системе координат, не получилось. Такое решение принято, теперь надо просто обеспечить его качественное выполнение с точки зрения комфорта людей: создать всю необходимую инфраструктуру в самих СНТ, соответствующие остановочные павильоны, удобства, пересадочный узел максимально оборудовать комфортно».

Также губернатор Севастополя поручил ввести школьный автобус, который будет доставлять детей из садовых товариществ в учебные заведения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Так как мы принимали решение все школьные автобусы передать в государственное транспортное предприятие, три единицы нужно будет закупить, рассчитать потребность и соответствующие автобусы для детей обязательно организовать с начала учебного года, чтобы родители не беспокоились».