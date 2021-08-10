Новые водохранилища построят в Алуште и Симферополе

В Алуште и Симферополе построят новые водохранилища объёмом восемь и 15 млн кубометров, передает Крыминформ со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

Крымские водохранилища за месяц пополнились на 1,8 млн кубометров Он уточнил, что в регионе ситуация с водоснабжением в целом стабилизировалась.

«При этом те мероприятия, которые намечены с федеральным центром – это, в том числе, строительство водохранилищ накопительных в Алуште объемом 8 млн кубометров и в Симферополе около 15 млн кубометров – продолжают реализовываться», – отметил Аксёнов.