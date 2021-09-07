Новый автобусный маршрут запустили в Симферополе

В Симферополе запустили новый автобусный маршрут, который будет курсировать между остановками «Неаполь Скифский» и «площадь Амет-Хана Султана», передает пресс-служба горадминистрации.

Троллейбусный маршрут Симферополь – Ялта оснастят электронным экскурсоводом На новом маршруте №93 на данный момент работает два комфортабельных автобуса средней вместимости предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус».

«Интервал движения составляет 20-25 минут», – отметила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.