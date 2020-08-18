Новый чемпион Крыма прервал серию побед ФК «Севастополь»

Победную серию ФК «Севастополь» прервал новый чемпион лиги – «моряки» не смогли одолеть Евпаторию. Встреча 25-го тура не могла похвастаться обилием действительно опасных и хорошо разыгранных моментов. Нашей команде (футболки синие) в гостях пришлось нелегко – темп матча задал ранний гол хозяев. Уже на 4-й минуте счёт открыл Артём Щербак. После длинного паса он вышел тет-а-тет с вратарём, стремительно обойдя защиту, и ловким ударом направил мяч в дальнюю «шестёрку».

На время Севастополю пришлось уйти в оборону – необходимо было сдержать победный раж соперника. И им это удалось – ближе к получасу матча игра переместилась на половину поля хозяев. Шансы восстановить статус-кво были, но каждый раз атака захлёбывалась в штрафной зоне. Неточные удары по воротам с одной стороны и отличная игра голкипера с другой привели к тому, что счёт на табло до свистка так и не изменился.

Надежду на победу «морякам» подарил Александр Смирнов. После его дриблинга в штрафной, его повалил евпаторийский защитник Дмитрий Попович. Судья увидел в этом нарушение правил и назначил 11-метровый, который мастерски исполнил Дмитрий Матвиенко, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Но уже спустя 10 минут преимущество в игре вновь перехватили хозяева. После техничного обыгрыша и розыгрыша комбинации Щербака и Нуридинова, безоговорочные лидеры текущего сезона вышли вперёд во второй раз и не упускали преимущество до самого конца матча.

Главный тренер Севастополя Олег Лещинский считает: его подопечным не хватило эмоциональных сил. Футболисты просто не смогли настроиться на очередную встречу чемпионата после драмы, которая разыгралась в самом конце предыдущего поединка – на кубок – с «Крымтеплицей».

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Результат не закономерный. Я считаю, что команда не заслуживала поражения. Был ряд моментов, которые мы должны были реализовывать, но не хватило мастерства. Два удара в створ наших ворот – мяч залетел. Бывает и такое. Будем двигаться дальше, будем играть».

ФК «Севастополь» продолжает борьбу за медали. «Крымтеплица» за три тура до конца оторвалась от подопечных Олега Лещинского на 4 пункта. На очереди – крымское дерби. На своём поле «моряки» примут симферопольскую «ТСК-Таврию», которая подобралась к нашей команде на расстояние 1 очка. Встреча состоится на главной городской арене 22 августа в 18:00.