Новый директор Музея обороны Севастополя разберётся с увольнением 43 сотрудников

Коллективу Музея героической обороны и освобождения Севастополя официально представили нового руководителя. Предыдущему директору – Александру Баркову, напомним, Министерство культуры России не продлило контракт после разразившегося скандала из-за массового увольнения сотрудников. Встреча экс-директора и его сменщика с коллективом учреждения состоялась в культурно-выставочном центре Музея – бывшем здании кинотеатра «Украина» – за закрытыми дверьми. После этого к журналистам вышел Михаил Смородкин – именно он назначен руководителем учреждения. Своей первоначальной задачей он назвал благоустройство парков, которые являются частью территории объектов Музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также возобновление в кратчайшие сроки реконструкции Исторического бульвара.

МИХАИЛ СМОРОДКИН, исполняющий обязанности директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Исторический бульвар – это самая такая болевая точка из всего хозяйства, поэтому мы по нему прошли в первую очередь. Мы понимаем конструкцию, как выходить из этой ситуации. И благодаря тесному сотрудничеству с региональными властями и федеральным министерством, мы эту работу будем организовывать в первую очередь и в кратчайшие сроки приведём территорию, которая сейчас находится в таком запустении небольшом».

Также Михаил Смородкин пообещал разобраться в ситуации с увольнением 43 сотрудников учреждения.

МИХАИЛ СМОРОДКИН, исполняющий обязанности директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Разберёмся конечно, будут встречи. Штат расширять не будем, есть ещё вакантные места, которые мы будем заполнять по мере необходимости».

Сам Михаил Смородкин заверил, что во время работы в подведомственных учреждениях Министерства культуры России он был ориентирован на людей и результат. Эту же тенденцию новый директор Музея пообещал продолжить и в Севастополе.

МИХАИЛ СМОРОДКИН, исполняющий обязанности директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Не оставлял после себя никакого плохого шлейфа никогда. Всё время было всё конструктивно, результативно и положительно».