Новый директор Севастопольского музея-заповедника намерен изменить название учреждения

Новый руководитель – новое название. Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника намерен изменить наименование возглавляемого учреждения. Об этом назначенный в сентябре на должность Александр Барков сообщил журналистам в четверг, 22 октября. Имя музею выберут севастопольцы на онлайн-голосовании, о котором объявят дополнительно.

Новый директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника в первую очередь намерен сосредоточиться на реконструкции Исторического бульвара.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Первый конкурс состоялся, и в ноябре подрядчики выйдут на подготовку площадки. У меня как руководителя учреждения нет задачи, чтобы они вышли в начале ноября или в конце – я хочу, чтобы они ещё раз вдумчиво подошли к тому, что там сейчас существует, и работа была организована таким образом, чтобы она была максимально эффективна».

Реконструкция Исторического бульвара займёт более года, отметил Александр Барков. Он объявил, что работы начнутся одновременно с реставрацией здания Панорамы.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Одновременно мы попросили Министерство культуры профинансировать в рамках национального проекта реставрацию здания Панорамы. Здание Панорамы на реставрации не находилось давно, вы знаете, что там существуют определённые проблемы, ну и вообще оно находится не в том состоянии, в котором должен находиться один из ключевых символов музейной жизни Севастополя».

Кроме здания, отреставрируют живописное полотно Панорамы. Какое из двух полотен представить гостям – шедевр Франца Рубо или воссозданное в послевоенное время – решат после завершения работ.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Есть историческое полотно, которое находится сейчас в запасниках, которое отреставрировано частично, но тоже нуждается в реставрации; и то полотно, которое сейчас представлено и было воссоздано в послевоенные годы – и оно нуждается в реставрации. Поэтому нам нужно будет посоветоваться и принять решение, что же будет экспонироваться по итогам реставрации обоих полотен».

Совещаться новый директор музея по этому и другим важным вопросам будет с членами Общественного совета, который создадут при музее-заповеднике в ноябре. В состав структуры войдут ветераны, историки, представители общественных организаций, Законодательного собрания города и Черноморского флота.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Я считаю, что в течение месяца это надо сделать обязательно. Потому что, если мы ставим задачу, что мы всё обсуждаем с общественным советом, а потом обсуждаем его создание ещё год, какой вывод? Боюсь произносить, а то скажут: директор сказал, что раньше, чем через год, ничего делать не будет».

Севастопольским музеям нужна молодёжь, отметил Александр Барков. Новое поколение оценит интерактивную экспозицию, которую директор учреждения запланировал создать в оборонительной башне Малахова кургана. Кроме того, привлечь туристов Александр Барков намерен к памятнику истории – месту захоронения выдающихся флотоводцев-адмиралов. Для этого он предложил запустить маршрутные электромобили от площади Нахимова к вершине центрального городского холма, где расположена усыпальница адмиралов.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Это всё идеи, которые должен утвердить и обсудить общественный совет. Какими бы они ни казались привлекательными, подойти к ним надо не с точки зрения идей, а с точки зрения возможностей реализации, общественного восприятия».

Александр Барков обратил внимание на научную базу музея и вакантные должности. В планах – проведение трёх научных конференций федерального уровня в Севастополе и поиск подходящих кандидатур на должности трёх заместителей директора: по науке, развитию, строительству и реконструкции. Кроме того, изменится наименование учреждения: новое название выберут севастопольцы на онлайн-голосовании.

Екатерина Коломиец, Денис Александрович, «Севинформбюро»