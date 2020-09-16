Новый директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника – Дмитрий Барков

В свои полномочия вступил новый директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. На должность назначен бывший советник председателя Российского военно-исторического общества Александр Викторович Барков. Об этом в среду официально сообщила пресс-служба федерального учреждения, объединяющая музейные комплексы двух оборон нашего города.

«Александр Викторович работает в сфере культуры с 2013 года. Прошёл профессиональный путь от начальника отдела до директора Департамента управления делами Министерства культуры России. В 2018 году был назначен исполнительным директором Российского военно-исторического общества», – говорится в сообщении.

Ранее должность руководителя Севастопольского военно-исторического музея-заповедника занимал Николай Мусиенко. Наиболее масштабным проектом, за время его правления стала реконструкция Исторического бульвара, которая началась в 2018-м и должны была завершиться до 2020-го. Стоимость оценивалась в 500 млн рублей. Заказчиком выступало Министерство культуры России, объявившее летом прошлого года о срыве сроков.

Напомним, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник включает мемориальные комплексы «Исторический бульвар», «Сапун-гора», «Малахов курган», Свято-Владимирский собор – усыпальницу адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр – здание бывшего кинотеатра «Украина».

В этом году музей-заповедник отметил своё 60-летие.