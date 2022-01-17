Новый этап туристического кешбэка привлечет в Крым новых туристов — власти

С 18 января начинается новый этап Программы стимулирования внутренних поездок по стране – туристический кешбэк, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Эксперт КФУ рассказал, каким будет туристический сезон 2022 года в Крыму Как сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, туристический кешбэк произвел эффект триггера для внутреннего туризма, открыв более доступный отдых для российского туриста, как на популярных направлениях, таких как Крым, так и на совершенного новых.

На первом этапе в программе принимали участие 79 крымских отеля. На втором этапе Программы было приобретено более 9500, из них порядка половины пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на Программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Приняли участие 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев.