Новый федеральный закон может поставить под угрозу Байдарскую долину

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Закон, который может создать угрозу застройки Байдарской долины в Севастополе, приняла Государственная Дума, пишет новостной портал ForPost. Документ отменил запрет на приватизацию земли во втором поясе зон санитарной охраны источников воды для питьевых и бытовых целей. Однако владельцы участков всё равно будут должны соблюдать требования природоохранного законодательства. Так что на чистоту вод это не должно повлиять. По крайней мере, так написано в сопроводительных документах к закону.Закон был принят не единогласно. При обсуждениях в регионах его также подвергали критике. Так, в нашем городе отрицательные отзывы на эту инициативу дали и Севприроднадзор, и комитет по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания.По словам депутата Вячеслава Горелова, этот закон появился как ответ на проблему, сложившуюся в Москве и Подмосковье. С 1980 по 2010-й годы в границах второго пояса зоны санитарной охраны Московского водопровода построили более 7000 объектов капитального строительства – частные и многоквартирные дома. Несмотря на ограничения. Однако локально узаконить эти постройки нельзя.«Закон не может иметь исключительную норму, применимую лишь к одной территории (за исключением особых случаев). Поэтому узаконение нарушений, которые происходили в Москве и области, теперь распространилось на всю страну», – объяснил Вячеслав Горелов.Для Севастополя это может обернуться застройкой Байдарской долины – там находится главный источник питьевой воды для города, Чернореченское водохранилище.Некоторые местные жители не могли оформить право собственности на свои участки во втором поясе зоны санитарной охраны, несмотря на то, что их семьи живут там десятилетия, сообщил депутат. Обращения по этому поводу поступают в органы и исполнительной, и законодательной власти. Но эту проблему можно и нужно было решать иным способом – через утверждение Правил землепользования и застройки, без которых в городе уже восемь лет творится строительный хаос, подчеркнул Вячеслав Горелов.«Что сейчас может произойти в Байдарской долине? Те, у кого на участки были наложены ограничения, участки приватизируют, – это хоть и небольшая, но положительная сторона закона. Проблема, однако, в том, что могут построить и узаконить новые дома и участки. Чтобы нивелировать риски этого закона, необходимо срочно принимать Правила землепользования и застройки и Генеральный план, устанавливать функциональное зонирование и, главное, границы населенных пунктов в Байдарской долине, а затем строжайшим образом следить за соблюдением требований документов территориального планирования и зонирования, не допуская расползания населенных пунктов за установленные границы», – считает председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания.Кроме того, регулирующую и природоохранную функцию должен выполнить государственный ландшафтный заказник регионального значения «Байдарский».В целом Вячеслав Горелов крайне негативно оценивает снятие ограничений, так как видит в этом губительные последствия для российских водоемов. По его мнению, новый состав Госдумы продолжает политику, направленную на деградацию природоохранного законодательства.Отметим, что оба депутата от Севастополя в Госдуме – Дмитрий Белик и Татьяна Лобач – проголосовали за принятие закона.