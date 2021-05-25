Новый главный архитектор Севастополя рассказал о привлечении новых специалистов

В эксклюзивном интервью «Независимому телевидению Севастополя» Николай Гордюшин рассказал, что собирается привлекать в свою команду новых специалистов. Сейчас он также общается с существующим коллективом, узнаёт, кто на что способен.

«Естественно со мной сюда приедет и уже появляется команда профессионалов, которые будут вовлечены в процесс – архитекторы, специалисты по средовому дизайну. Я думаю, что мы выстроим нормальные отношения с существующим коллективом, его усилим. И новую команду сюда привлечем профессионалов, которые создадут конкуренцию хорошую профессиональную на рынке», – сообщил он.

По мнению Николая Гордюшина, создавать среду должен профессиональный ландшафтный архитектор или дизайнер с хорошим вкусом. Тогда решения будут осмысленные, и не будет вопросов, почему в сквере – гранитные урны или лавочки, похожие на могилки. Такие компетенции могут у себя развить и проектировщики, но это, как отметил Гордюшин, сложнее потому что это недешёвая работа, необходимо привлекать специалистов хорошего уровня, «которые имеют широкий кругозор, поездили по миру и понимают, что такое хорошо и что такое плохо».

«Я приглашаю сюда одного – двух человек, которые просто дают на совершенно безвозмездной основе комментарии к проектам, которые разрабатываются. И Департамент городского хозяйства эти проекты по моей просьбе корректирует. Как это выстроить в системное русло, пока большой вопрос. Идеально, чтобы эту работу делали профессиональные бюро. Они не должны быть обязательно большими. Это должна быть нормальная творческая, конкурентная, профессиональная среда. Очень хочу, чтобы здесь такая среда появилась и появилась исключительно из местных проектировщиков. Если они этого сделать не смогут, на рынок придут команды из других городов, иностранные бюро. Я хочу, чтобы здесь зародилась или возродилась культура проектирования», – пояснил архитектор.

Также Николай Гордюшин пообещал, что собрания Архитектурно-художественного совета возобновятся. Полная версия интервью – здесь.