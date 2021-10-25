«Новый Херсонес» должен стать «результатом согласия общества и власти» – Горелов

Провести дендрологическое обследование и подеревную съёмку зелёных насаждений на территории школы водолазов. Такое обращение депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов направил губернатору города Михаилу Развожаеву. Он отметил, что за последнее время в белокаменном было несколько резонансных вырубок деревьев, которые вызвали в основном негативную реакцию со стороны местных жителей. Очередной болевой точкой может стать территория, на которой в скором времени может появиться музей Христианства в «Новом Херсонесе». При том, что на этом участке сейчас располагаются более 2 тысяч деревьев.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Очень важно, чтобы было проведено дендрологическое обследование этой территории. Чтобы были нанесены на карту координаты тех деревьев, которые там растут. Чтобы был установлен их породный состав, возрастной состав и было указано состояние этих деревьев. Потому что без такой информации принимать решение о том, что, где и как можно строить на территории учебного центра, школы водолазов, с моей точки зрения, нельзя».

Вячеслав Горелов в письме обращает внимание, что цитата: «пренебрежительное отношение к одной из важнейших севастопольских традиций, стремлению озеленения приморского города, способно подорвать авторитет государственной власти Севастополя. А потому исполнение поручения Президента о создании историко-археологического парка обязано стать результатом согласия общества и власти». Конец цитаты.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Очень важно, чтобы как можно скорее был принят закон об охране зелёных насаждений. Он устанавливает ту необходимую законодательную базу, которая важна для проведения соответствующих исследований на этой территории. Я очень надеюсь, что нашим коллегам из Севприроднадзора будет дано необходимое разрешение, чтобы эту работу выполнить. Чтобы общественный совет при Севприроднадзоре смог зайти на территорию центра и выполнить действия, связанные с охраной зелёных насаждений».