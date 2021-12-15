Новый корпус КФУ откроют к началу учебного года

Строительство нового кампуса продолжается в Крымском федеральном университете. Первый корпус – здание Физико-технического института – откроют уже в сентябре 2022 года. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства КФУ Андрей Шкода, передает пресс-служба вуза.

Крымский федеральный университет стал призёром премии «За верность науке» «Сейчас у нас монтируются слаботочные системы, а электрики уже заканчивают работу. В основном все инженерные системы – отопление, электрика, вентиляция, кондиционирование – готовы. Укладываются пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охранные системы. Мы двигаемся строго по графику, потому все работы будут закончены в срок», – подчеркнул начальник управления капитального строительства КФУ Андрей Шкода.

На территории кампуса Крымского федерального университета будут находится три корпуса: административное здание, студенческий центр и Физико-технический институт. Административный корпус и студенческий центр планируют открыть в январе 2023 года.