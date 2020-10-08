Новый крымский Медицинский центр имени Семашко ввели в эксплуатацию

Новый современный медицинский центр им. Семашко ввели в эксплуатацию. Об этом стало известно во время совещания по вопросам строительной отрасли в Крыму.

Медицинский центр на окраине Симферополя рассчитан на 480 коек. Он наконец получил положительное заключение от специалистов жилищной политики и государственного строительного надзора республики Крым. Проверку проводили в регламентные сроки, в течение пяти рабочих дней было обследовано 65 тысяч квадратных метров общей площади здания.

ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, заместитель председателя Совета министров Республики Крым: «У нас ночью закончилась работа итоговой проверочной комиссии на больнице им. Семашко. Сегодня с утра заказчик «ГКУ Инвестстрой» получил от Министерства строительного надзора разрешение на ввод в эксплуатацию самой больницы».

Сергей Аксёнов рассказал, что сроки сдачу объекта медицины переносили не менее 7 раз. Однако на это были веские причины, утверждает глава Крыма

СЕРГЕЙ АКССЁНОВ, Глава Республики Крым: «Я крымчанам хочу сказать, что, конечно, мы не имели права вводить, если где-то были риски по технике безопасности и любые вопросы, связанные с эксплуатацией этой больницы».

Как уточнил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, минздраву больницу передадут к концу следующей недели. В ближайшее время чиновники озвучат, в каком режиме медицинский центр будет эксплуатироваться.