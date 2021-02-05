Новый приют для животных появится в поселке около Севастополя

В поселке Орловка под Севастополем появится новый приют для бездомных животных, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова.

Планируется провести ремонт в помещении, чтобы обеспечить комфортные и соответствующие требованиям условия содержания животных. Планируется, что работы будут выполнены за 11 млн рублей за два месяца. На это время для ухода за животными будет определена специализированная организация, работа которой будет изучена с профильными общественниками.

«Служба ветконтроля будет обеспечивать их (животных – ред.) уход, прививки, заказ лекарств и дальнейшие процедуры, которые связаны в соответствии с законодательством с сохранением здоровья, обеспечением безопасности и проведением соответствующих операций», — уточнил он.