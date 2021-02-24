Новый проект ФНС России «Общественное питание» набирает обороты в Крыму

В Крыму уже месяц проводится отраслевой проект ФНС России «Общественное питание». Его цель — обеление сферы общественного питания, предает пресс-служба ФНС РФ по республике.

В Крыму с 1 июля начнется налоговый эксперимент для самозанятых «Проект направлен на выведение предприятий общественного питания из теневого сектора, а значит на увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — уточняется в сообщении.

В рамках первого этапа проекта состоялось более 40 совещаний с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, Роспотребнадзора, МВД, региональных отделений Опоры России и Деловой России, а также Уполномоченного по правам предпринимателей Светланы Лужецкой.