Новый профнастил и старые стропила: Горхоз проверил ремонт кровли дома на Пожарова

Под новой крышей. Капитальный ремонт кровли дома №8 по улице Пожарова практически завершен. Проверить качество работ приехал исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. О том, какие недочеты были выявлены в ходе проверки и что ещё предстоит доделать строителям – узнавала Екатерина Костенникова.

Кровлю дома №8 по улице Пожарова обновляют впервые почти за 70 лет. Причем работы произвели достаточно быстро: в начале июля, когда съемочная группа «НТС» приезжала в этот двор, строители только приступили к ремонту крыши. Сегодня же она завершена на 95%.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Были произведены работы по полной замене покрытия кровли: снято старое шиферное покрытие, выполнено покрытие из профилированного листа окрашенного. Выполнены работы по ремонту стропильной системы, по обработке огнебиозащитными материалами по всем деревянным конструкциям».

Кроме того, был заменен старый утеплитель, смонтированы противопожарные люки и лазы на кровлю. Как рассказали в Фонде содействия капитальному ремонту Севастополя, который является заказчиком данных работ, строители заменили 68 погонных метров стропил, еще около 20 погонных метров – отремонтировали. Однако именно стропильная система вызвала вопросы у главы Горхоза Евгения Горлова.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Есть, конечно, замечания в части организации стропильной системы. В том числе, Фонду поручено проверить проектные решения, которые были сделаны для проведения работ, потому что не вся стропильная система вошла в этот объем. Но в тот же самый момент подрядной организации вместе с Фондом поручено проверить еще раз стропильную систему, чтобы она соответствовала тем требованиям, которые идет по безопасности и вообще по прочности».

Подобная ситуация уже возникала на нескольких домах в этом районе. В мае телеканал «НТС» сообщал, что жители зданий на улице Новикова-Прибоя не довольны капитальным ремонтом крыши, произведенным в 2017-м году. Проектировщик просто не заложил полную замену стропильной системы в документацию. По словам Евгения Горлова, Фонд содействия капитальному ремонту должен проверить стропила и дать заключение о соответствии их современным нормам.

Вопросы вызвали и устройство проходных путей на чердаке дома на Пожарова, и висящие провода, которые должна будет убрать управляющая компания.

РАМАЗОН РАЗАКОВ, заместитель директора по производственным работам ООО «Орионстрой»: «Да, мы быстро устраним в течение 1-2-х дней, сразу об этом сообщим ведущим инженерам».

Как сообщили в ходе проверки, гарантия на крышу составляет 5 лет, а срок эксплуатации новой кровли может достигать 30-ти. Ее обновление обошлось в 3 миллиона 20 тысяч рублей. Однако если на самом доме №8 по улице Пожарова крыша уже обновлена, то на пристройках все еще лежит прежний шифер. Евгений Горлов дал поручение провести работу с местными жителями, чтобы привести внешний вид дома к единому стилю.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «При этом дано поручение Управляющей компании проработать пристройки к зданиям для того, чтобы они либо в комплексе поменяли кровлю отдельно. Если у них есть правоустанавливающие документы, они должны все вместе провести ремонт, чтобы уже соответствие было и цветовое кровельного покрытия. При этом проверим законность установки данных объектов, они расположены на землях многоквартирного жилого дома, где занимается Управляющая компания, соответственно, должны участвовать во всей жизни данного сектора».

Как сообщил Евгений Горлов, после решения вопроса с пристройками, Департамент городского хозяйства планирует перенести ремонт фасадов домов по улице Пожарова на более ранний срок.

Екатерина Костенникова, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»