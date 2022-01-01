Новый щенок прибыл на службу в аэропорт Симферополя

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Пополнение в кинологическом подразделении аэропорта Симферополь. На службу прибыла новошотландский ретривер по кличке Руби. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Двухмесячный щенок приехал на службу в Крым из московского питомника Annymel’s Story. Пока что Руби привыкает к новой жизни – знакомится с сослуживцами и бытом аэропорта, но уже скоро под руководством личного кинолога начнет подготовку по курсу послушания. После этого – обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Перед тем, как приступить к полноценной службе, собаке предстоит сдать экзамены. Ожидается, что Руби начнет полноценно работать в воздушной гавани полуострова осенью 2022 года.Всего в четвероногом подразделении служит более десятка собак разных пород. Все они натренированы на поиск взрывчатки, оружия и боеприпасов.