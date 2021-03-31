Фото: Законодательное собрание Севастополя

Новый советник появился у губернатора Севастополя, сообщает новостной портал ForPost. По данным СМИ, это экс-руководитель аппарата Законодательного собрания города Олег Козюра.

До этого Михаил Развожаев выдвигал его на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей, но в итоге отозвал кандидатуру, потому что претендент был назначен на государственную гражданскую должность.

Впрочем, после выдвижения кандидатуры Козюры на пост бизнес-омбудсмена, мнения разделились: многие говорили, что человек, никогда не занимавшийся предпринимательством, для этой роли не подходит, несмотря на свои высокие профессиональные качества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации Борис Титов высказался в поддержку другого кандидата – Алексея Малько. Однако пока никто на этот пост не назначен.

Источники ForPost полагают, что такое назначение Олега Козюры – вероятно, временное, и в будущем он может занять новую должность.

Напомним: ранее он возглавлял Управление ФМС по Севастополю, а при Украине руководил работой севастопольской милиции.