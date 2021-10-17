Новый спектакль в Севастопольском академическом театре танца ставит московский режиссёр

В конце ноября Севастопольский академический театр танца представит любителям хореографии премьеру. Новая постановка получила оригинальное название «Любовь, танцы и гаджеты». Для её сценического воплощения на сцене в Севастополь приглашён известный советский и российский танцор, хореограф, продюсер Владимир Андрюкин, которого связывали давняя дружба и сотрудничество с основателем театра танца Вадимом Елизаровым.

ВЛАДИМИР АНДРЮКИН, хореограф, режиссёр спектакля «Любовь, танцы и гаджеты»: «На протяжении всей нашей жизни мы шли, можно сказать, параллельно, бок о бок. Периодически встречались как коллеги-танцоры на турнирах, соперничая. Потом, когда уже он и я со своей партнёршей стали руководить коллективами, так получилось, что первыми и единственными сначала в Советском Союзе, потом я – в России, Вадим – в Украине, мы руководили профессиональными коллективами».

В новом спектакле зрителям будут представлены самые разнообразные жанры и направления хореографии.

ВЛАДИМИР АНДРЮКИН, хореограф, режиссёр спектакля «Любовь, танцы и гаджеты»: «Спектакль о любви, прежде всего. И, если любовь и танцы – вполне себе ожидаемое сочетание, потому что это естественно. И мне казалось, что танцы и есть пластическое выражение любви. А гаджеты мы рассматриваем в том смысле, как они существуют, как некие технические приспособления, которые помогают человеку во всей его деятельности, и в танцах, и в любви».

Хореографический спектакль «Любовь, танцы и гаджеты» станет своеобразной ретроспективой, которая покажет развитие танца от первой половины прошлого века до сегодняшнего дня.

ВЛАДИМИР АНДРЮКИН, хореограф, режиссёр спектакля «Любовь, танцы и гаджеты»: «И если в 20-30-е годы царила музыка свинга, соответственно и танцы в то время популярные, модные – чарльстон, свинг. Потом появились проигрыватели, появился рок-н-ролл, в частности. В 60-е годы появились магнитофоны, появился «Битлз», появился твист».

Подробнее о готовящейся премьере и о своём многолетнем творчестве Владимир Андрюкин расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью» на телеканале «НТС».