Новый вид осы назван в честь учёного Крымского федерального университета

Новый вид осы, обнаруженный в Дагестане, получил имя профессора Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергея Иванова, передает пресс-служба вуза.

Психолог КФУ рекомендует свести к минимуму объём потребляемой информации Насекомое относится к семейству складчатокрылых ос и имеет научное название Celonites ivanovi (Целонитес Иванова).

«Описанию этого вида предшествовало три экспедиции на Кавказ, в одной из которых мне удалось принять участие. Крымский мост сделал этот регион более доступным для учёных, и перед нами открылась возможность более тщательного изучения. Первые же экспедиции показали, что природа Кавказа изучена не так хорошо, как считалось», – рассказал Сергей Иванов.