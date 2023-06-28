Рецепты Новый взгляд на жареные кабачки: готовим с помидорами и сыром По Admin - 28 июня, 2023 0 25 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом чаще всего мы готовим овощные блюда. Почему бы не попробовать любопытный вариант с кабачками и помидорами в духовке по простому рецепту. Блюда из кабачков всегда вкусные и сытные. Из них готовят овощные торты, оладьи, рагу. А что если попробовать запеканку из жареных кружочков с сочными помидорами и творогом? Это блюдо точно понравится всей семье. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Чтобы снизить калорийность блюда, можно не обжаривать предварительно кабачки, а сразу выложить их в форму. Запеканка из кабачков и помидоров Время: 40 минут Ингредиенты: – кабачки; – помидоры; – твердый сыр; – чеснок; – майонез; – свежая зелень; – яйца и мука для кляра. Приготовление: Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон. Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом. Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку. Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки творога и кабачки также дойдут до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить вкусный домашний хлеб со специями и помидорами по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Звезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракВы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтракуКак приготовить дома Апероль Шприц – настоящий итальянский рецептВ чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить дома