Новым председателем Госкомнаца Крыма будет назначен Айдер Типпа — Аксенов

Айдер Типпа станет новым председателем Госкомнаца Крыма. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети Facebook.

В Крыму глава Госкомнаца ушел в отставку «На должность будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, который сейчас работает на должности первого заместителя главы администрации Первомайского района Республики Крым», — сообщил он.

Ранее Альберт Кангиев, который занимал пост председателя госкомитета по делам межнациональных отношений РК, был освобожден от должности. Он уволен по собственной инициативе.