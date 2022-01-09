Новую маршрутную сеть в Севастополе разработают к 2026 году

Правительство Севастополя разрабатывает новую маршрутную сеть для общественного транспорта, которую планируют запустить к 2026 году. По словам директора профильного ведомства Павла Иено, её подготовят на основе предложений местных жителей и будут опираться на данные готовящегося к принятию Генерального плана города.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Документом планирования предусматривается основные мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров на территории города Севастополя. В соответствии с методическими рекомендациями, документ планирования состоит из 5 основных мероприятий, которые охватывают период с 2022 по 2026 год включительно. А именно первое – это переход к новой маршрутной сети. Новая маршрутная сеть должна полностью соответствовать социальному стандарту транспортного обслуживания населения».

Так, в программу новой маршрутной сети войдёт: обновление автопарка, создание Единой диспетчерской службы для контроля перевозок, размещение информационных стендов с расписанием движения транспортных средств и приведение в порядок всех остановочных комплексов.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Это некая дорожная карта, в которой отображены основные мероприятия, которые мы должны реализовать в период с 2022 по 2026 год. Контракты заканчиваются в конце 23 года. Мы над маршрутной сетью работаем, но вот за 2022 и 2023 год мы должны окончательно её разработать и утвердить на всех уровнях».