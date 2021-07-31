Новую схему движения на Ялтинском кольце запустят с 5 августа

С 5 августа изменится жизнь севастопольских автомобилистов – Ялтинское кольцо закрывается на реконструкцию, движение будет осуществляться по объездным путям. Как говорят дорожники – это временная вынужденная мера, которая продлится почти два года. Новая схема движения нужна для того, чтобы подрядчик по строительству севастопольского этапа трассы «Таврида» – компания «ВАД», смог на месте кругового перекрёстка возвести современную двухуровневую развязку тоннельного типа.

Считанные дни остаются до того момента, как привычная для севастопольцев схема движения по Ялтинскому кольцу навсегда уйдёт в прошлое. Через два года здесь, на месте кругового перекрёстка появится современная двухуровневая развязка тоннельного типа. Она станет важнейшим звеном финального, 8-го этапа федеральной трассы «Таврида». Для возведения этого масштабного сооружения подрядчик – компания «ВАД» – на два года изменит схему движения в районе Ялтинского кольца. Пока рабочие будут возводить новый путепровод, движение организуют по объездной дороге.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «На данный момент производятся работы по устройству монолитного сооружения «путепровод тоннельного типа». Подготовительные работы по переустройству сетей: сети связи, электросети, водопроводы и устройство объездной дороги. Объездная дорога, как мы видим, почти закончена, планируется к запуску переключение по временной схеме с 5 августа».

По словам представителя подрядчика, на текущий момент объездная дорога готова на 85%. Рабочие завершают устройство дорожного покрытия. По сути, новая схема движения будет представлять собой растянутый в несколько раз всё тот же круговой перекрёсток. К примеру, двигаясь из Севастополя в сторону Ялты, водители просто будут поворачивать направо по временной дороге. Не сильно изменится маршрут движения и со стороны Ялты по направлению в Инкерман – новая временная дорога будет проходить за заправкой. Сложнее обстоит ситуация с поворотами налево: водители будут подъезжать к пересечению проезжих частей и затем, руководствуясь знаками приоритета, будут двигаться к нужному съезду.

По словам представителя компании «ВАД», данная временная мера не должна сильно повлиять на пропускную способность важнейшей транспортной артерии Севастополя. Какие-либо особые регулировки в новой схеме движения не предусмотрены.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «Светофоры не планируются, такой необходимости нет. Если будут возникать заторы, мы будем оперативно принимать решение для устройства приоритетов. Хочу дополнить, что также у нас будут вынесены автобусные остановки, что немаловажно для жителей. Они будут обеспечены, то есть проблем не будет. Доступ к автобусному маршрутному транспорту будет обеспечен».

Примечательно, что земля, по которой проходит объездная дорога, находится в собственности винодельческого предприятия «Золотая балка». Подрядчик по строительству трассы «Таврида» – компания «ВАД» – будет использовать эти земельные участки посредством сервитута. После того, как движение будет запущено по уже построенной двухуровневой развязке тоннельного типа, дорожники сделают рекультивацию земли, выплатят «Золотой балке» упущенную за два года выгоду и вернут эти земельные участки обратно виноделам. Однако это произойдёт не раньше срока окончания всех работ по строительству 8-го этапа трассы «Таврида» – только в ноябре 2023 года. В настоящее время готовность новой двухуровневой развязки на Ялтинском кольце составляет 10%.

Николай Кузнецов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»