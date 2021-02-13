НТС запускает новый проект «Pro семью с Марианной Лынской»

«Независимое телевидение Севастополя» запускает новый цикл программ «PRO СЕМЬЮ с Марианной Лынской».

Зачем и кому нужно обращаться к психологу? Как правильно общаться с ребёнком? Когда стоит идти к логопеду? Что делать, если ребёнок не слушается? Существует ли послеродовая депрессия? Об этом и многом другом расскажет наш эксперт.

Марианна Лынская – логопед с 18-летним опытом работы с детьми, аналитический психолог, автор «M.A.P.-метода» и более 50 научных публикаций по развитию речи. Марианна предложила новаторскую систему запуска речи у неговорящих детей и развития коммуникации у детей с нарушениями в развитии.

Смотрите новую программу со следующей неделе в течение дня в эфире «НТС», а также на нашем YouTube канале, в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках.