Нужно ли добавлять сахар в фарш. Котлеты станут сочными, если не переборщить

Котлеты сейчас являются одним из важных продуктов потребления. Трудно найти магазин, где бы нельзя было купить замороженные котлеты. Однако, не стоит злоупотреблять покупными котлетами, так как они зачастую создаются из не особо хорошего фарша.

Следует уделять внимание самостоятельному приготовлению котлет. Рецептов этого мясного блюда довольно много, нужно лишь выбрать из вереницы предложенных.

Некоторые кулинары не любят делать котлеты, так как это блюдо у них не получается. Зачастую приготовить сочные и не жесткие котлеты бывает сложно. Поэтому стоит пользоваться советами для приготовления котлет.

Для того, чтобы вкус котлет был более ярким, многие повара добавляют в фарш специи, лук и манную крупу. Но, эти ингредиенты не всегда способны спасти данное мясное яство.

Для придания сочности котлетам стоит воспользоваться сахарным песком. При этом, надо знать меру в добавлении сахара в фарш. Иначе, вместо сочных котлет получится сладкое мясное кушанье.

Сахар может придать котлетам не только сочность, но и сделать их нежными, мягкими и пышными.

Для правильного соотношения количества фарша и сахара надо запомнить, что на кг мясной массы требуется всего столовая ложка песка без горки.

Если использовать меньше сахара на кг фарша, то должного результата добиться не получится.