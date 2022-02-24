Нужно ли студентам публиковать статьи?

Журналы для аспирантов

В случае аспирантов публикация становится важнее, ведь это уже не просто студент, получающий образование. Это человек, который решил связать жизнь с наукой.

Аспирантам лучше сделать упор на ВАК – перечень главных рецензируемых научных изданий. Список этот меняется, поэтому лучше следить за ним в онлайн-режиме. Если ВАКовское издание по каким-то причинам не подходит, ищите журнал, включенный в базу РИНЦ.

Аспиранты могут отправить работы в сборники научных работ и в зарубежные журналы – выбирайте наиболее авторитетные издания, ведь в этом случае публикация имеет больший вес.

Платное и бесплатное размещение

Это зависит от издания, куда Вы решите отправить работу. Если говорить о серьезных научных изданиях, они работают на платной основе, так как периодика не выпускается в общую продажу – выпуски приобретают только заинтересованные в них люди, поэтому тираж, а значит, и выручка, минимальны.

Можно найти способ опубликовать статью бесплатно – если Вы будете работать в соавторстве с доктором или кандидатом наук, публикация не потребует финансовых вложений.

Новую практику бесплатных публикаций сейчас внедрят Википедия. Сегодня в некоторых вузах вместо сдачи экзамена, написания курсовой или реферата можно написать статью здесь. Узнайте в своем ВУЗе, предусмотрена ли эта возможность. Википедией ежедневно пользуется много людей, а значит, Вашу работу прочтут и оценят по достоинству заинтересованные в этом люди. А Вы, в свою очередь, приобретете бесценные навыки написания научных работ.