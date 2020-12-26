Нужен достойный уход. Как выбрать частный дом престарелых в Севастополе

Общественный деятель, юрист, координатор социальных проектов Федоренко Максим Олегович поделился опытом, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе частного дома престарелых в городе Севастополь.

Максим Олегович. Фото: Частный дом престарелых "Орхидея"

За последний год спрос на частный дом престарелых в городе Севастополь стремительно вырос. Скорее всего, это вызвано тем, что молодое поколение сейчас настолько вовлечены в режим выживания и самореализации, что просто не успевают организовать качественный уход за своими стариками. В связи с этим, мы решили взять интервью у Федоренко Максима Олеговича общественного деятеля, юриста, координатора социальных проектов и узнать у него, на что нужно опираться родственникам, если им необходимо выбрать частный пансионат для пожилых людей в городе Севастополь.

Какие услуги должны предоставляться?

— Максим Олегович, есть ли ГОСТ, который регламентируют деятельность частных пансионатов для пожилых людей?