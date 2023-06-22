Рецепты Нужно ли мыть малину перед тем как есть – ответ вас удивит По Admin - 22 июня, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Первая, ранняя малина особенно вкусная и большая. На рынке уже можно приобрести его по средней цене. Конечно, можно подождать когда цена упадет, но так хочется сладенького. Из малины можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Еще с детства помним, как бабушка перетирала ее с сахаром и хранила на зиму в банках. Чай из ягоды помогает при простуде. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Извечный вопрос: «Нужно ли мыть малину перед употреблением» до сих пор беспокоит немало украинцев. Рассказываем главные причины, почему это нужно делать. Нужно ли мыть малину Употребление грязных ягод часто приводит к кишечным инфекциям. Если продукт покупали на рынке, неизвестно, какие его руки собирали. Необработанная еда с улицы небезопасна. Мыть малину следует непосредственно перед употреблением. Намоченная ягода очень быстро покрывается плесенью, даже если ее поставить в холодильник. От мытья многие отказываются по следующим причинам: она превратится в кашу; обладает бактерицидными свойствами, и нет смысла тратить на мытье время; из малины вымываются все витамины, и ее польза сводится на нет. Таким образом, на вопрос, нужно ли мыть собранную малину перед употреблением, ответ положительный. Как правильно мыть малину положите малину в дуршлаг, не перебирая, чтобы не раздавить. налейте в глубокую миску холодной воды, опустите туда дуршлаг и держите минуту, можно слегка взбалтывать, но не очень; повторить такое обмакивание в воду несколько раз. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Закройте лето в банку: компот из клубники – особенно легкий рецептЗавтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательныхНе упустите такое вкуснятина – торт из кабачков по маминому рецептуНет тех, кому он не нравится – рецепт сырного супаМолочные батоны – вкус детства на вашем столе