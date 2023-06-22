Нужно ли мыть малину перед тем как есть – ответ вас удивит

Первая, ранняя малина особенно вкусная и большая. На рынке уже можно приобрести его по средней цене. Конечно, можно подождать когда цена упадет, но так хочется сладенького.

Из малины можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Еще с детства помним, как бабушка перетирала ее с сахаром и хранила на зиму в банках. Чай из ягоды помогает при простуде.

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Извечный вопрос: «Нужно ли мыть малину перед употреблением» до сих пор беспокоит немало украинцев. Рассказываем главные причины, почему это нужно делать.

Нужно ли мыть малину

Употребление грязных ягод часто приводит к кишечным инфекциям.

Если продукт покупали на рынке, неизвестно, какие его руки собирали.

Необработанная еда с улицы небезопасна.

Мыть малину следует непосредственно перед употреблением. Намоченная ягода очень быстро покрывается плесенью, даже если ее поставить в холодильник.

От мытья многие отказываются по следующим причинам:

она превратится в кашу;

обладает бактерицидными свойствами, и нет смысла тратить на мытье время;

из малины вымываются все витамины, и ее польза сводится на нет.

Таким образом, на вопрос, нужно ли мыть собранную малину перед употреблением, ответ положительный.

Как правильно мыть малину