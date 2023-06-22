Нужно ли мыть малину перед тем как есть – ответ вас удивит

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Первая, ранняя малина особенно вкусная и большая. На рынке уже можно приобрести его по средней цене. Конечно, можно подождать когда цена упадет, но так хочется сладенького.

Из малины можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Еще с детства помним, как бабушка перетирала ее с сахаром и хранила на зиму в банках. Чай из ягоды помогает при простуде.

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Извечный вопрос: «Нужно ли мыть малину перед употреблением» до сих пор беспокоит немало украинцев. Рассказываем главные причины, почему это нужно делать.

Нужно ли мыть малину

  • Употребление грязных ягод часто приводит к кишечным инфекциям.
  • Если продукт покупали на рынке, неизвестно, какие его руки собирали.
  • Необработанная еда с улицы небезопасна.

Мыть малину следует непосредственно перед употреблением. Намоченная ягода очень быстро покрывается плесенью, даже если ее поставить в холодильник.

От мытья многие отказываются по следующим причинам:

  • она превратится в кашу;
  • обладает бактерицидными свойствами, и нет смысла тратить на мытье время;
  • из малины вымываются все витамины, и ее польза сводится на нет.

Таким образом, на вопрос, нужно ли мыть собранную малину перед употреблением, ответ положительный.

Как правильно мыть малину

  • положите малину в дуршлаг, не перебирая, чтобы не раздавить.
  • налейте в глубокую миску холодной воды, опустите туда дуршлаг и держите минуту, можно слегка взбалтывать, но не очень;
  • повторить такое обмакивание в воду несколько раз.

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