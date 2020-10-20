Нужны ли опреснители Крыму и Севастополю в условиях дефицита воды?

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Нужны ли опреснители Крыму и Севастополю в сложившихся условиях дефицита воды – пока под вопросом. Это следует из опубликованного Правительством РФ комплексного плана работ на общую сумму в 48 миллиардов рублей. Со скриншотами всех страниц документа вы можете ознакомиться в конце статьи.

Пункт, посвященный строительству опреснителей в Республике Крым и Севастополе, которые могли бы дать ориентировочно по 20 тысяч кубометров воды в сутки каждому региону, отмечен сноской «Целесообразность реализации будет определена с учетом дополнительной оценки и реализации иных мероприятий настоящего комплексного плана». Пока этот пункт оценивается в 8,2 млрд рублей без учета строительства необходимой инженерной инфраструктуры.

Всего в документе зафиксировано четырнадцать мероприятий, которые призваны сократить потери в сетях водопровода и обеспечить дополнительные источники водоснабжения всего полуострова. Вот то, что касается непосредственно Севастополя.

На переброску воды из Кадыковского карьера (ответственными за это назначены Минобороны, Минприроды и Правительство Севастополя) из федерального бюджета предусмотрено 350 млн рублей. Успеть это сделать должны уже в этом году. Городу это должно дать около 15 тысяч кубометров воды в сутки.

Согласно комплексному плану, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями и водосбросом на Водопроводный узел № 3 должны завершить в первом квартале следующего года. На это из федерального бюджета выделено 4,6 млрд рублей. Ответственные ведомства тоже Минобороны, Минприроды и городское Правительство. Ориентировочно, это ещё 40 тысяч кубометров воды каждые 24 часа.

Кроме того, в этом году должно быть проведено геологическое изучение и разведка водозаборов в целях увеличения использования подземных вод. Профинансирует работы в основном федеральный бюджет – оттуда потратят 54,45 миллионов рублей, а 550 000 тысяч добавят из регионального. По предварительной оценке, это даст самый скромный прирос – 3 тысячи кубометров в сутки.

Отдельное внимание уделено устранению утечек – в плане зафиксирован пункт «Утверждение и реализация плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения». Правительству города в этом будут помогать Минстрой и Минэкономразвития России.

На проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» заложен срок в 4 года – с 2020-го по 2024-й. Указана и сумма – 8,5 млрд рублей с пометкой, что финансирование проводится из ФЦП.

Ещё два пункта плана, касающиеся Севастополя, тоже находятся под вопросом, их целесообразность определят позже. Это ещё одно геологическое изучение недр полуострова, в рамках которого хотят выявить новые месторождения питьевых подземных вод. Этот пункт касается не только Севастополя, но и Республики Крым. Исследования начнутся в следующем году и захватят 2022-й. На эти цели потратят 985,6 млн рублей – большую часть суммы, опять же, профинансирует федеральный бюджет. Ожидаемый результат – плюс 70 тысяч кубометров воды в сутки. А также строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла № 3.