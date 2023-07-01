Нутрициолог Дьяченко сообщил, что зеленый лук существенно улучшает работу мозга

Продукт, который существенно улучшает работу мозга, назвала нутрициолог Елена Дьяченко. Речь идет о зеленом луке.

По словам эксперта, чтобы активировать мозговые процессы нужно увеличивать в рационе питания долю продуктов натурального происхождения. Но больше всего в критических ситуациях необходим зеленый лук. Этот продукт заставит мозг работать быстрее и гораздо эффективнее, чем обычно.

Нутрициолог рассказала, что в зеленом луке содержится больше калия, чем в репчатом. Он участвует в передаче нервных импульсов и насыщении клеток мозга кислородом.

Найден продукт, который улучшает работу мозга у подростков

Также Дьяченко посоветовала включить в рацион зеленый лук при необходимости совершить тяжелую физическую нагрузку. Он будет полезен именно при интенсивных тренировках.

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