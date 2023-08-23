Нутрициолог Гусакова посоветовала есть бананы людям с артритом и астмой

Нутрициолог Вероника Гусакова порекомендовала употреблять бананы людям, которые страдают артритом и астмой, потому что в них содержится витамин B6.

По словам специалиста, бананы также богаты такими микроэлементами, как магний, калий, кремний и другими. Также в фрукте есть витамины А, В6, В9, Е, РР и С.

Нутрициолог Гусакова объяснила, нужно ли запивать еду

Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме, — пояснила Гусакова.

Вместе с тем, нутрициолог предостерегла от чрезмерного употребления бананов из-за их высокой калорийности. По ее словам, в день можно есть не более двух штук продукта.

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