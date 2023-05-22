Нутрициолог Жанна Тиханычева дала рекомендации по выбору клубники

Нутрициолог Жанна Тиханычева дала советы, как выбирать качественную клубнику.

При выборе клубники нужно обращать внимание на ее внешний вид. Выбирать слишком крупные ягоды идеальной формы не рекомендуется. Такие плоды могли быть выращены при помощи химикатов.

Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым, недозрелые ягоды не принесут пользы организму, так как в них недостает микроэлементов.

Не стоит приобретать продукт вдоль дорог и трасс, в переходах и других местах несанкционированной торговли, передает «Москва 24».

Роспортребнадзор дал рекомендации по выбору барбершопов

Диетолог Соломатина рассказала, как правильно выбрать черешню. Если черешню везут из других стран, то обязательно обрабатывают химикатами, иначе она испортится во время транспортировки, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому сезонная черешня несет меньше риска. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.