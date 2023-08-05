Нутрициолог Ковылкина рассказала о неочевидной пользе пива

Безопасной дозы спиртного для организма человека нет, но, алкоголь, например, пиво, все же может приносить неочевидную пользу. Об этом сообщил дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

По словам медика, пиво иногда употребляют спортсмены, как бы это парадоксально не звучало.

Люди, которые занимаются бегом, теряют большое количество жидкости (особенно летом) и иногда пьют этот безалкогольный напиток в качестве изотоника и источника быстрых углеводов. Главное — не злоупотреблять, иначе пользы уже не будет, — пояснила Ковылкина.

Нутрициолог Гароне назвала неожиданные последствия употребления одного бокала вина в день

Нутрициолог отметила, что важно контролировать потребление алкоголя. Так, женщинам в сутки следует потреблять не более одного напитка в день, мужчинам — не более двух напитков в день (два бокала).

При систематическому потреблении алкоголя возникает риск раковых заболеваний, а также поражения головного мозга, печени и сердечно-сосудистой системы, предупредила врач.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.